شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين أعضاء اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الأول والأولمبى قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المقرر بها 20 فبراير الجارى على ملعب محمد بن زايد، صداماً بين أعضاء اتحاد الكرة، والجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى.

وتقام مباراة خماسية بين قدامى الأهلى والزمالك قبل لقاء السوبر بـ24 ساعة، أى يوم 19 فبراير الجارى، وتشهد المباراة مشاركة أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بجانب طارق مصطفى وسيد معوض مدربى المنتخب الأول، ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى المنتخب الأولمبى، وأيضا أحمد السيد نجم الأهلى السابق ومحمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لوادى دجلة، وأحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق.

ويحضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصرالأول، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد فى الإمارات.

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ووجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبى القطبين عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 لارتباط المنتخب بالمشاركة فى بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادى الأهلى فى مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبى على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدء طرحها وجاءت أسعارها كالتالى :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا، و درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات و درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا و فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.

وقرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.