شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الفوز على الطلائع دافع للاعبين قبل السوبر وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، قائلا، «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، مؤكدا أن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية، خاصة أنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات، والاستعداد لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك المقرر لها 20 فبراير و صن داونز المقررلها 29 فبراير بدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

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من ناحية أخرى، أكد الجهاز الفنى للفريق تحسن حالة رمضان صبحى لاعب الفريق، واقتراب إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة، وأضاف أن اللاعب فى اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية.

ويخضع رمضان صبحى لفحص طبى جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ للاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية..وكان سيد عبدالحفيظ قد أكد أن رمضان صبحى سيكون جاهزا فى موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.

وبدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.