شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تمرينات محمد إيهاب خلال مشاركته فى سيمينار رفع الأثقال بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، الذى أعلن اعتزاله مؤخرًا، خلال الفترة الحالية بدورات تدريبية فى اللعبة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشر اللاعب المصرى فيديوهات من تمريناته بمدينة نيويورك الأمريكية، عبر حسابه على إنستجرام، وقال فى تعليقه عليها - للإشارة إلى الأوزان التى يلعب بها - "قوة انتزاع 145 كيلوجراما.. وسحب انتزاع 220 كيلوجرام.. القرفصاء الخلفى 250 كيلوجراما".

يأتى هذا بعدما توجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، الذى أعلن اعتزاله مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، ونشر إيهاب - حينها - صورة من الطائرة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وعلق "بسم الله توكلنا على الله.. إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية).. ﺍﻟﻠﻬﻢ انفعنى ﺑﻤﺎ علمتنى ﻭعلمنى ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ والله ولى التوفيق".

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وجاء القرار بعد جلسة الاستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.. يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 ما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند.

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لاعب رفع الأثقال محمد إيهاب

ويبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، والذى أعلن اعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020.

وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم، ليتجه إيهاب إلى عالم التدريب.



محمد إيهاب يشارك فى سيمنار رفع أثقال بأمريكا



تدوينه محمد إيهاب