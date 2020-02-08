شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المقامة بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، عن وقوع الزمالك فى مواجهة الترجى بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في مصر يوم 29 من شهر فبراير الجارى، والعودة في تونس يوم 6 من شهر مارس المقبل.

وتأهل الزمالك لدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا محتلا المركز الثانى فى مجموعته برصيد 9 نقاط بعد مازيمبى المتصدر، وذلك بعدما قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ثم تعادل سلبيا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى، كما تعادل سلبيا أيضا أمام أول أغسطس الانجولى، فى الجولة السادسة والأخيرة.

ويستعرض"الخليج 365" تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية فى الفيديو التالى..

- 26 مباراة جمعت الزمالك مع أندية تونس فى البطولات الإفريقية.

- 13 مباراة فاز بها الزمالك أمام الأندية التونسية.

- 6 هزائم للزمالك أمام الأندية التونسية.

- 7 تعادلات بين الزمالك والأندية التونسية.

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- 37 هدفًا أحرزها الزمالك فى الشباك التونسية.

- 31 هدفًا استقبلها الزمالك من الأندية التونسية.

- 6 مباريات للزمالك أمام الترجى.

- فاز الزمالك فى مباراتين أمام الترجى وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراة.

- 6 أهداف أحرزها الزمالك فى شباك الترجى واستقبل مثلهم.

- 8 مباريات للزمالك أمام النجم الساحلى.

- فاز فى 3 مباريات وهُزم فى مثلهم وتعادل فى مباراتين.

- 10 أهداف أحرزها الزمالك فى شباك النجم واستقبل 11 هدفًا.

- 6 مباريات للزمالك أمام الصفاقسى.

- فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر فى أخرى.

- 6 مباريات للزمالك أمام الأفريقى.

- فاز فى 3 مباريات وخسر فى مثلها.