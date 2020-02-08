شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حسام البدرى يستبعد 6 لاعبين من المنتخب.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى استبعاد اللاعبين الذين لا يشاركون مع أنديتهم بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، على أن يتم منح الفرصة للاعبين الجاهزين.

وكشف مسئولو المنتخب أن ضيق الوقت قبل مباراتىّ توجو في تصفيات أمم افريقيا 2021 يدفع الجهاز الفنى لاختيار اللاعبين الجاهزين، على أن يتم استبعاد غير الجاهزين من الحسابات، وهو ما جعل الجهاز الفني يستقر على استبعاد 6 لاعبين من حساباته.

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل لخوض مباراتىّ توجو في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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واتفق أعضاء الجهاز الفني على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفي محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.

واستقر حسام البدرى ، علي ضم 29 لاعبا لقائمة الفريق في المعسكر المقبل ..ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".

واستقر البدرى، على يوم 26 مارس المقبل موعدًا لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.