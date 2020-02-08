شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعين بـ6 مباريات لدراسة الطلائع قبل مواجهة 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويواصل الأهلى تدريباته ظهر اليوم، السبت؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وهى المباراة التى يستعيد الفريق خلالها جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً وبذلك ستكون فرص مشاركته فى لقاء الطلائع ضعيفة.

كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى قال إن فريقه قدم مباراة جيدة امام بيراميدز، وإن الأهلى استحق الفوز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى فى الجولة السادسة عشر للدورى حيث رفع الأهلى رصيده إلى 39 نقطة من 13 مباراة خاضها ببطولة الدورى حتى الأن ليواصل مسلسل اللاهزيمة ويصل للنقطة 39، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة فى المركز الخامس .

وأوضح المدرب السويسرى للأهلى أن لاعبيه أهدروا فرصاً كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، وقال فايلر، "لاعبو الأهلى كانوا مضغوطين بسبب الخسائر الماضية من فريق بيراميدز، وبعد تقدم المنافس تحسن أداء الأهلى وأصر لاعبوه على حسم المباراة لصالحهم حتى الدقائق الأخيرة، مضيفا أن التجهيز لبيراميدز جاء مثل الاستعداد لأى مباراة أخرى.. بالطبع بيراميدز فريق جيد ولا يوجد ما يسمى بالعقدة فى كرة القدم، وعن مواجهة صن داونز علق فايلر قائلا، "التفكير فيها مؤجل لحين انتهاء المباريات المحلية التى تسبقها" .