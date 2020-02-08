شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: سيد عبد الحفيظ وافق على ارتداء قميص الزمالك "مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تفاوض مرتين مع سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلى السابق، مدير الكرة الحالى بالقلعة الحمراء، من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك واللعب بقميص الفريق الأبيض.

وقال هانى زادة لـ"الخليج 365"، "عقدت جلستين مع سيد عبد الحفيظ، إحداهما فى أحد الفنادق القريبة من نادى الزمالك والأخرى فى منزل المندوه الحسينى أمين صندوق النادى فى ذلك التوقيت"، وأكد هانى زادة أن سيد عبد الحفيظ كانت لديه رغبة فى اللعب للزمالك، إلا أنه كان يعانى من إصابة فى الركبة أدت لعدم التعاقد معه، كما سبق وانضم جمال عبد الحميد من الأهلى إلى الزمالك ووصف ذلك الأمر بالاحتراف الذى قلب الأوضاع فى مصر، على حد قوله.

مفاوضات هانى زادة لم تقتصر على التفاوض فقط مع سيد عبد الحفيظ ولكنه تفاوض أيضاً مع التوأم إبراهيم وحسام حسن فى منزله، ولم يلعب عبد الحفيظ فى صفوف الزمالك ولكن انضم التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء وحققا مع الفريق عدد من البطولات ثم تولى الثنائى قيادة الفريق بعد اعتزالهما لكرة القدم.

فيما كشف عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لم يطلب تأجيل قمة الدورى الممتاز بين الفريق الأبيض والأهلى، كما تابع أن النادى الأبيض لم يتقدم بطلب بشأن هذه المسألة، ولكنه كان يستعرض وجهة نظره فى أهمية تأجيل قمة الدورى حتى تحافظ على رونقها، خاصة أنه سيسبقها قمة بين الفريقين فى بطولة السوبر المصرى ويفصل بينهما مدة زمنية قصيرة، حيث سيقام السوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى فى الإمارات بين ستقام قمة الدورى يوم 24 من نفس الشهر بالقاهرة، لذا يرى أهمية تأجيل قمة الدورى حتى يستمتع الجمهور بها ويكون الفريقان فى كامل جاهزيتهما.