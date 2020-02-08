شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ 23.. ناصر ماهر "قاهر الصليبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ناصر ماهر لاعب النادى الأهلي المعار إلى فريق سموحة، اليوم السبت 8 فبراير 2020، بعيد ميلاده الـ23، حيث ولد صانع ألعاب القلعة الحمراء عام 1997، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلي.

ورغم صغر سنه إلا أن ناصر ماهر انضم لكتيبة الأبطال الذين قهروا إصابة الرباط الصليبى، حيث تعرض لقطع فى الرباط الصليبى عام 2015، حينما كان ناشئا بالأهلى، وأثناء التدريبات اصطدم بأحمد رمضان بيكهام زميله بالفريق وخضع لإجراء عملية جراحية.

وقبل أن يتم شفاء اللاعب من الإصابة اللعينة، عاوده الرباط الصليبى مرة أخرى خلال فترة التأهيل، ليرقد مرة أخرى أسيرا للصليبى غول الملاعب .

تدرج ناصر ماهر فى قطاعات الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يخرج معاراً إلى فريق بتروجت فى 2017، ثم عاد إلى القلعة الحمراء لتتم إعارته مرة أخرى إلى سموحة فى موسم 2017/2018، قبل أن يستعيده الأهلى بعد تألقه مع الفريق السكندرى بعد نهاية الموسم.

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شارك ناصر ماهر مع القلعة الحمراء في عدة مباريات خلال الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر ليرحل بعد ذلك الموسم إلى سموحة على سبيل الإعارة من جديد.

وخلال الموسم الجاري، شارك ناصر ماهر مع سموحة في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 7 أهداف كاملة للفريق السكندري.

على صعيد آخر، يواجه نادى مصر نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .