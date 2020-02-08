شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات فايلر مع على معلول فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسات متواصلة مع بعض لاعبى الفريق لمناقشتهم فى عدة أمور فنية خاصة بأدائهم ومستواهم، ويُعد الظهير الدولى التونسى على معلول نجم الفريق أحد أهم هؤلاء اللاعبين الذين تراجع مستواهم خلال الفترة الماضية، لذا يتحدث معه المدرب السويسرى من وقت لآخر.

على معلول كان _ومازال_ أحد نجوم الأهلى خلال الفترة الماضية، لكن فى المباريات الأخيرة تراجع مستواه ولم يظهر بمستوى مميز، كما كان فى المواسم الماضية، ولم يُشارك اللاعب التونسى فى مباراة الهلال السودانى الأخيرة فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، قبل أن يعود للمشاركة أمام بيراميدز، الخميس، بالدورى والذى أنتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

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ويتطلع السويسرى رينيه فايلر لإعادة معلول لمستواه السابق من خلال الجلسات المُتتالية معه، خاصة أن المدرب السويسرى يعلم جيداً أن على معلول من أهم نقاط القوة فى الفريق ولابد من يستعيد مستواه السابق حتى ينعكس ذلك على الفريق ككل.

على معلول شعر بحالة من الغضب لعدم مشاركته فى لقاء الهلال السودانى الذى أنتهى بالتعادل بهدف لمثله بالسودان وتأهل معه الأحمر لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا خاصة أنه يتوقع المشاركة أساسياً نظراً لأهمية المشاركة، لكن فايلر تحدث معه عقب المباراة، وأكد أن عدم مشاركته كانت لوجهة نظر فنية تخص الجهاز الفنى وهى مسألة لا تُقلل من قدراته الفنية ولا من دوره مع الفريق وهو ما تفهمه اللاعب التونسى خاصة بعدما شارك فى المباراة التالية أمام بيراميدز التى شهدت فوز الأحمر 2 / 1.

فيما يواصل فريق الكرة بالاهلى تدريباته اليومية استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى الدورى الممتاز للجولة الـ17 للدورى.