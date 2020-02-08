سوبر كورة.. قصة صدامات العميل المزدوج فى ربع نهائي أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المواقف الصعبة التى أسفرتها قرعة دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وضع أكثر من لاعب فى موقف صعب، ويؤجج مشاعر دفينة بداخله من خلال وضعه فى مواجهة وتحد جديد ضد فريقه السابق، وهو ما يجعله فى موقف لا يحسد عليه بشأن مشاعره المتباينة بين حنينه لناديه السابق أو الدفاع عن ألوان القميص الذى يرتديه والنادى المحترف بصفوفه.

الثنائى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ومالونجو لاعب الرجاء المغربى ضحايا قرعة دور الثمانية الأفريقى، بعدما أوقعت الزمالك النادى الحالى لساسى فى مواجهة مع الترجى التونسى ناديه السابق، ووضعت الرجاء المغربى النادى الحالى لمالونجو فى مواجهة مع ناديه السابق مازيمبي.

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وتأهل 8 عمالقة ولأول مرة فى تاريخ البطولة يضم ربع النهائى 8 أندية توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلى المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبى الكونغولى 5 ألقاب والترجى التونسى 4 ألقاب والرجاء المغربى 3 ألقاب والوداد المغربى لقبين ولقب لكل من النجم الساحلى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي.

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قام مباريات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملاعب الأندية المذكورة أولا، يومى 28 و 29 فبراير، والعودة يومى 6 و7 مارس.

وتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجي، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء.

الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا، فى أخر نسختين، بينما يمتلك الأهلى، الرقم القياسى فى التتويج باللقب برصيد 8 ألقاب.

وتقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2019 - 2020، يوم 29 مايو المقبل.