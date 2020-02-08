عمار حمدي لمصراوي: لن ألعب أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق

قال عمار حمدي، لاعب طلائع الجيش المعار من صفوف النادي الأهلي، إنه لن يخوض مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل.

وأشار عمار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن هناك اتفاقًا بين إدارة الطلائع والأهلي بأنه لم يشارك في المباراة.

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وأوضح لاعب طلائع الجيش، أن فريقه حاول للتوصل إلى اتفاق مع الأهلي حتى يحق له المشاركة في المباراة ولكن مسؤولو الفريق الأحمر رفضوا.

ونوه عمار إلى أنه كان يتمنى المشاركة أمام الأهلي وهذا ما تعلمه داخل القلعة الحمراء باللعب بحماس مع أي فريق ينضم له.

وأتم أنه خرج معارًا من الأهلي حتى يشارك بشكل أساسي مع فريقه الحالي استعدادًا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ واللعب أساسيا مع المنتخب.

الجدير بالذكر أن عمار حمدي قد انتقل للطلائع في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.