"صلاح رفض اقتراح مكة".. كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار اسم كيان (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

استقر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على اختيار اسم "كيان" ليُطلقه على مولودته الثانية.

ورُزق محمد صلاح بمولودته الثانية، وكان هذا وراء عدم ترك صلاح إنجلترا في الأيام الماضية، أُسوة بزملائه في ليفربول، رغم الحصول على إجازة.

له 6 طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح

وعلم "الخليج 365" أن محمد صلاح هو من اقترح اسم "كيان" ليتم إطلاقه على مولودته الثانية، حيث كان الاقتراح الأول من خلال ابنته الكبرى "مكة"، التي كانت ترغب في أن يُطلق عليها اسم "روز".

Advertisements

أقرأ أيضا .. بعد "كيان" محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن الاسم

ووفقا لما علمه "الخليج 365" فإن زوجة صلاح وضعت المولودة الثانية، فجر اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بإنجلترا، في حضور والدتها وشقيقتها.

اقرأ أيضا| صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع منتخب مصر في الأوليمبياد

وحرص صلاح على التواصل "هاتفيا" مع والده ووالدته في مصر من أجل أن يطمئنهما على الأمور؛ نظرا لعدم تواجدهما معه في إنجلترا.

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس النجم المصري ليرزق بـ"مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.