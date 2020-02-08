عبد الحفيظ: الطلائع فريق مميز فنيًا.. ونريد موصلة الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "نحترم ونقدر فريق الطلائع الذي يمتلك جهازًا فنيًا مميزًا، ولاعبون على مستوى عالٍ، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثًا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات".

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفني في الوقت الحالي يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأي أمور أخرى.

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وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تضع الفريق في مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.

ومن جانبه، بدأ الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو؛ استعدادًا لمواجهة الفريقين.

وحصل الجهاز الفني على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية اف سي مصر والاتحاد والإسماعيلي وحرس الحدود والمقاصة ووادي دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل.

يذكر أن الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا غدًا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.