عبد الحفيظ: استمرار الانتصارات يزيد من دوافع اللاعبين.. ومباراة الطلائع مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش هامة، لافتًا إلى أن مواصلة الانتصارات أمر ضروري لأنها تزيد من دوافع اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وخلال تصريحات صحفية قال عبد الحفيظ: "نحترم ونقدر فريق الطلائع الذي يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال".

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وأضاف: "سنخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات".

وواصل: "الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، وتركيز الفريق والجهاز الفني في الوقت الحالي يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأي أمور أخرى".

وأتم مدير الكرة قائلًا: "استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية، لأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تضع الفريق في مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 13 جولة ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من الزمالك، المصري وإنبي، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من خوض 16 جولة.