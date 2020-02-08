الأهلي يُعلن اقتراب جاهزية رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد تحسن حالة رمضان صبحي لاعب الفريق، واقتراب من إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

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ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ للاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة جمعهم من 13 مباراة، بفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب الوصيف برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.