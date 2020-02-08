بعد "كيان" محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن أبوعلي:

تعد "كيان" ابنة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هي الشخصية الثالثة تقريبا التي تحمل هذا الاسم؛ وقد علم "الخليج 365" من مصدر وثيق الصلة بـ"مو" أن الملك المصري قد فاضل بين أكثر من اسم، ولكنه استقر على "كيان"... ويقدم الخليج 365 بعض المعلومات عن الاسم.

"كيان" هو اسم عربي أصيل ونادر الانتشار؛ لغرابته، وعلى الرغم من هذا، فهو من الأسماء الجميلة في المعنى، ويمكن تسمية المؤنث والمذكر بهذا الاسم.

اسم كِيان (بكسر الكاف) مؤنث، وهو اسم من أصلٍ عربي، ويُجمع على كيانات، ومعناه هيئة أو بنية، وطبيعة وخليقة، ويدل معناه على الذات أو الوجود.

أما عن الصفات الشخصية لحاملة اسم كيان، فهي:

- شخصية اجتماعية تتحلى بالصدق والوفاء بعهودها، ومتعاونة أيضا.

- شخصية رياضية؛ والرياضة سر أناقة المرأة وجمالها.

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- تحب عائلتها وتعتني بهم.

- شخصية مثقفة وحكيمة؛ فعادة ما يلجأ إليها الأشخاص المقربون طلبا للنصيحة.

- دمثة الخلق وروحها مرحة، وجذابة وتشرق بابتسامتها دوما.

أشهر الشخصيات التي تسمى بهذا الاسم:

على الرغم من غرابة الاسم وندرته، فهناك شخصيتان بارزتان سُميا به، وهما:

كِيان أبوعمارة:

وهو القائد العسكري للمختار الثقفي، وكان مستشارا له، وقد شارك في معركة قتلة الإمام الحسين بن علي، وقتل على يد خيالة جيش مصعب بن الزبير أثناء معركة المذار، التي كانت بين المسلمين وإمبراطورية الفرس سنة 633م.

كِيان الصيفي:

وهي إعلامية من أصل فلسطيني، تعمل في التلفزيون الفلسطيني كمقدمة برامج، وتميزت برقتها وطلتها الأنيقة، وعملت كمقدمة للبرامج الرياضية ونشرات الأخبار.