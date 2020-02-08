زادة يكشف: عبد الحفيظ كان يرغب في اللعب للزمالك.. والإصابة منعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه سبق أن فاوض سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بالجهاز الفني للفريق الأول للفريق الأحمر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، قال زادة: "فاوضت سيد عبد الحفيظ في وقت سابق، وعقدنا جلسة معه في منزل المندوه الحسيني, أمين صندوق الزمالك في ذلك الوقت".

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وأضاف: "سيد كان عاوز يلعب في الزمالك، ولكن كانت لديه إصابة في الركبة منعته من إتمام التعاقد".

وأتم: "الاحتراف قلب الأوضاع في مصر، وسبق أن انضم جمال عبد الحميد من الأهلي إلى الزمالك".

قضى سيد عبد الحفيظ مسيرته الكروية بقميص الأهلي حتى اعتزاله سبتمبر 2006.