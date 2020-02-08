محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه سبق أن فاوض سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بالجهاز الفني للفريق الأول للفريق الأحمر.
وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، قال زادة: "فاوضت سيد عبد الحفيظ في وقت سابق، وعقدنا جلسة معه في منزل المندوه الحسيني, أمين صندوق الزمالك في ذلك الوقت".
وأضاف: "سيد كان عاوز يلعب في الزمالك، ولكن كانت لديه إصابة في الركبة منعته من إتمام التعاقد".
وأتم: "الاحتراف قلب الأوضاع في مصر، وسبق أن انضم جمال عبد الحميد من الأهلي إلى الزمالك".
قضى سيد عبد الحفيظ مسيرته الكروية بقميص الأهلي حتى اعتزاله سبتمبر 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر زادة يكشف: عبد الحفيظ كان يرغب في اللعب للزمالك.. والإصابة منعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.