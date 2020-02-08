زادة: أقترح تعيين "أجانب" لمباريات الأهلي والزمالك.. ولديّ أسبابي لتأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقترح هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري لمدة سنتين، لافتًا إلى أن لديه عدة أسباب لمقترح تأجيل القمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة -المؤجلة من الجولة الرابعة- في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، عقب خوض مباراة السوبر المقرر إقامتها في الإمارات يوم 20 من الشهر الجاري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم قال زادة: "التحكيم الإفريقي أفضل من المصري، أقترح تعيين حكام أجانب لكل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري لمدة سنتين، والحكام المصريين يحكمون للأندية الأخرى".

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وأضاف: "لم نقدم طلبا رسميا بشأن تأجيل مباراة القمة، هي وجهة نظر شخصية فقط، ولديّ أسبابي".

وتابع: "الزمالك سيعود من مباراة السوبر الأفريقي في قطر ضد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي يوم 20 فبراير".

وواصل: "هنلعب السوبر في الإمارات، وهناك فريق واحد سيفوز، اليوم التالي للمباراة إما أفراح للفائز أو لملمة أوراق وترتيب أمور للفريق المهزوم، ما يعني أن الاستعداد لقمة الدوري سيبدأ في الثاني والعشرين من فبراير أي قبل يومين فقط من موعد القمة".

وأكمل: "مباراة القمة ستفقد رونقها، الموعد سيقتل اللقاء، كما أن الفريقين لديهما مباراة مهمة وقوية عقب القمة أمام صندوانز والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال".