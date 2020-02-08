له 6 طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح| خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

رزق النجم المصري، محمد صلاح بمولودته الثانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وأطلق عليها اسم "كيان"، وهو الأمر الذي منع "مو" من السفر خارج إنجلترا، خلال فترة الإجازة التي حصل عليها زملاؤه في ليفربول.

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وعلم "الخليج 365"، اليوم السبت، أن اختيار صلاح اسم "كيان" جاء بعد مفاضلة مع أسماء أخرى.

اسم " كيان" هو أحد الأسماء العربية، ويعني الطبيعة، والذات، والوجود.

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أما عن طريقة كتابته، ففي اللغة الإنجليزية يكتب بـ6 طرق بحسب "الموسوعة العربية الشاملة" (Kayaan - Kayan - Kaiaan - Cayian - Kaaian- Caiaan)

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس النجم المصري ليرزق بـ"مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.

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