المصري يوضح لمصراوي موقف إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، مستمر بشكل طبيعي في قيادة الفريق لنهاية الموسم.

وكان إيهاب جلال قد أعلن أنه قام برفع الحرج عن مجلس الإدارة، وتحدث عن أنه سوف يناقش مسألة استقالته من تدريب الفريق بعد التعادل مع طنطا في الدوري.

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وقال محمد الخولي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عقد جلسة مع إيهاب جلال، ونجح في إقناعه بالتراجع عن استقالته واستمراره مع الفريق".

وتابع: "المجلس عقد أيضا اجتماعا قبل أن يعقدوا جلسة مع إيهاب جلال، وتم رفض الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني".

واختتم: "نثق بقدرة المدرب على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، وإيهاب جلال مستمر معنا لنهاية الموسم بشكل رسمي".