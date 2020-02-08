المقاولون العرب يحصد درع بطولة نادي الصيد

حصد المقاولون العرب درع بطولة دورة نادي الصيد بعدما نجح في التتويج ببطولتي مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.

وتسلم محمد زمزم المشرف على قطاع

البراعم بنادي المقاولون العرب الدرع العام، لدورة الصيد من اللجنة المنظمة.

وكان لكل من الإسماعيلي والمقاولون

العرب النصيب الأكبر في التتويج ببطولات، حيث حصد الدراويش بطولتي ٢٠٠٦ و٢٠١٠، بينما ذئاب الجبل ٢٠٠٨، و٢٠٠٩.

أجرت اللجنة قرعة بعد تساوي الناديين واستطاع المقاولون الفوز بالقرعة والاحتفاظ بالدرع للموسم المقبل.