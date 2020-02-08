الهلال في الصداره.. جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" السعودية، اليوم السبت، تريند بعنوان" جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان"، وذلك بعد اختتام أمس الجمعة، منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفيما يلي ننشر جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان: 1-الهلال لعب 17 مباراة، برصيد 38 نقطة. 2-النصر لعب 17 مباراة، برصيد 35 نقطة. 3- الأهلي لعب 17 مباراة، برصيد 33 نقطة. 4- الوحدة لعب 17 مباراة، برصيد 30 نقطة. 5- التعاون لعب 17 مباراة، برصيد 27 نقطة. 6- الفيصلي لعب 17 مباراة، برصيد 27 نقطة. 7- الرائد لعب 17 مباراة، برصيد 27 نقطة. Advertisements 8- الشباب لعب 17 مباراة، برصيد برصيد 25 نقطة. برصيد برصيد 25 نقطة. 9- أبها لعب 17 مباراة، برصيد 23 نقطة. 10- ألفيحاء لعب 17 مباراة، برصيد برصيد 21 نقطة. 11- الاتفاق لعب 17 مباراة، برصيد 20 نقطة. 12- الاتحاد لعب 17 مباراة، برصيد 19 نقطة. 13 –الحزم لعب 17 مباراة، برصيد 19 نقطة. 14- العدالة لعب 17 مباراة، برصيد 12 نقطة. 15 الفتح لعب 17 مباراة، برصيد 11 نقطة. 16 ضمك لعب 17 مباراة، برصيد 11 نقطة.

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