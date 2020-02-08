فريق الشرقية للشطرنج يتعادل مع الإبراهيمية فى الدورى الممتاز

حقق فريق الشرقية للشطرنج تعادل مثير مع الإبراهيمية ضمن فاعليات الدوري العام الممتاز (أ) موسم 2019/2020. وأعرب طارق الأرناؤوط المدير الفنى الشرقية للشطرنج ان الفريق يواصل العروض القوية. للشطرنج ان الفريق يواصل العروض القوية. حضر اللقاء إبراهيم الباجوري ونرمين الهجرسي أعضاء مجلس الإدارة الذى قاموا بتهنئة الفريق على صحوة النتائج والوجود بين المراكز الثلاث الأولى. الإدارة الذى قاموا بتهنئة الفريق على صحوة النتائج والوجود بين المراكز الثلاث الأولى. كما هنأ مجلس الإدارة فريق الناشئين للشطرانج بعد حصولهما على مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية للناشئين.

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