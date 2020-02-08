وزارة الشباب والرياضة تطلق فعاليات المعسكر الشتوي لدعم المبادرات الشبابية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الموسم الثاني ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، خلال الفترة من (٧إلى ١١) فبراير الجاري، بمشاركة ٦٢مبادرة، لجميع محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج يعمل على تنمية المبادرات واستغلال طاقات الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع، وإطلاق

مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ وتدعيم العمل التطوعي، وتبني ودعم المبادرات الشبابية ووضع الخطط، وإبراز قيادات مجتمعية محلية شابة قادرة على إدارة المشاريع ما يحقق العدالة بين الشباب أصحاب المبادرات وإتاحة الفرصة لهم في إنجاح مشروعاتهم التنموية.

يعد برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيه.

يذكر أنه بالموسم الأول لبرنامج "ايدك معانا" تم تنفيذ البرنامج من خلال 5 معسكرات تدريبية للمشاركين تشمل محافظات الجمهورية، حيث تقدم لبرنامج "إيدك معانا" بالموسم الاول نحو 1100 مبادرة على مستوى محافظات مصر، وجاءت محافظة القاهرة الأعلى مشاركة.