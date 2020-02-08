نتائج مميزة للاعبي كاراتيه الأهلي مع منتخب مصر

حقق لاعبو الكاراتيه بالنادي الأهلي نتائج مميزة خلال مشاركتهم مع منتخب مصر في منافسات البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، التي تقام بمدينة طنجة بالمغرب خلال الفترة من ٧ و حتى ٩ فبراير الجاري.
في اليوم الأول من البطولةوصل أحمد أشرف إلى نهائي منافسات كاتا فردي رجال، ليلتقي أمام لاعب المغرب عدنان الحكيم.
في منافسات الكوميتيه نجح لاعبا الأهلي الفائزان من قبل بذهبية الدوري العالمي في الوصول للنهائيأيضًا، حيث وصل محمد أحمد رمضان إلى نهائي ميزان ٨٤ كجم رجال، ليلتقي أمام سليمان ثامير من تونس، كما تأهلت جيانا فاروق إلى نهائي ميزان ٦١ كجم آنسات لتلعب أمام ابتسام سادين من المغرب.
يتصدر منتخب مصر الترتيب العام للبطولة بعدما حصد في منافسات اليوم الأول ٤ ميداليات ذهبية وفضيتين.
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