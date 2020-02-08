محمود وحيد وإسلام عيسى خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس

خرج محمود وحيد لاعب الأهلي، إسلام عيسى لاعب بيراميدز ومروان حمدي مهاجم وادي دجلة، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في معسكر مارس لأسباب فنية. من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في معسكر مارس لأسباب فنية. ويلتقي المنتخب في مارس مع توجو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ التي ستقام بالكاميرون.

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