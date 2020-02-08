أهلي 2003 يواجه الجونة ببطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم السبت مع ضيفه الجونة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة سعيًا وراء تحقيق فوز جديد بالبطولة، وذلك بعد الفوز الكبير الذي عاد

به من الإسكندرية بأربعة أهداف مقابل هدفين على حساب الاتحاد السكندري، وهو الفوز الذي منح اللاعبين دفعة معنوية وثقة كبيرة لمواصلة مشوار النجاحات في الدوري.

يمتلك فريق ٢٠٠٣ بالأهلي ٣٣ نقطة في رصيده، جمعها من

الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٦ مباريات، و ٣ خسائر، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح إخصائي التدليك.