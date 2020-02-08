السوبر يشهد صدام أعضاء اتحاد الكرة وجهازي المنتخب الأول والأولمبي

يشهد لقاء السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد، صداما بين أعضاء اتحاد الكرة، والجهاز الفني للمنتخبين الأول والأولمبي.
وتقام مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك قبل لقاء السوبر ب٢٤ ساعة، يشهد مشاركة د.أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بجانب طارق مصطفىوسيد معوض مدربي المنتخب الأول، وائل رياض ومحمد شوقي مدربي المنتخب الأولمبي، وايضا أحمد السيد نجم الأهلي السابق ومحمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لوادي دجلة، وأحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق.
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