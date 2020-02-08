راحة لسيدات طائرة الأهلي من التدريبات

منح حمدي الصافي، المدير الفني لطائرة سيدات النادي الأهلي، لاعبات الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت.
حرص الصافي على منح لاعبات الفريق راحة سلبية، ضمن البرنامجالبدني المحدد لهن في الفترة المقبلة، استعدادًا لمواجهة الشمس، الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، محققًا العلامة الكاملة من دون هزيمة.
كان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري.
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