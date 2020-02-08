طائرة سموحة رجال تفوز على سبورتنج

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى سموحة على نظيره سبورتنج ٠/٣، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز أ.
يضم فريق سموحة كلا من خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا.
يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام.
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