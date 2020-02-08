رياضة | بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسالة للاعبيهم بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي في الوقت الحالي والرد على بعض المنتقدين.
وهدد مسئولو الزمالك بمضاعفة العقوبات حال الخروج عن النص من جانب أي لاعب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار الإدارة على خلفية ما فعله محمد حسن لاعب الوسط والرد على أحد المنتقدين في الأيام الماضية.
وطلب مسئولو الزمالك من اللاعبين بوضع كل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر وعدم تشتيت ذهنهم بأي حال من الأحوال بسبب صعوبة المباريات المقبلة على كافة المستويات المحلية والقارية.
وهدد مسئولو الزمالك بمضاعفة العقوبات حال الخروج عن النص من جانب أي لاعب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري.