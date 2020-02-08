رياضة | بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسالة للاعبيهم بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي في الوقت الحالي والرد على بعض المنتقدين.



وجاء قرار الإدارة على خلفية ما فعله محمد حسن لاعب الوسط والرد على أحد المنتقدين في الأيام الماضية.



وطلب مسئولو الزمالك من اللاعبين بوضع كل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر وعدم تشتيت ذهنهم بأي حال من الأحوال بسبب صعوبة المباريات المقبلة على كافة المستويات المحلية والقارية.