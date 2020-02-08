رياضة | الأهلي يستقبل منتخب المكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقبل منتخب المكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النادي الأهلي الدعوة منتخب المكفوفين شباب وسيدات لقضاء يوم ترفيهي داخل مقر النادي الأحمر بالجزيرة، وذلك بعدما قام الاتحاد بالتواصل مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأحمر.

واصطحب ياسر عبيد نائب رئيس اتحاد رياضات المكفوفين اللاعبين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة حيث سيقوم الفريق بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبو الفريق الأول بالنادي الأحمر عقب نهاية المران المقام على ملعب مختار التتش.

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دعوة الأهلي إلى منتخب كرة الهدف للمكفوفين جاءت لتحفيزهم قبل مشاركته في البطولة العربية والإفريقية التي ستقام في بورسعيد نهاية فبراير الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويضم منتخب المكفوفين للشباب كلًا من محمد سيد وسيد حشان وعلي حنفي ومحمد عادل ويوسف عبد الكريم وشريف دسوقي، فيما يوقد هاني طبيب مهمة المدير الفني للمنتخب، وحسام سمير ومصطفى محمود إداري الفريق.

أما منتخب السيدات فيتكون من إسراء وليد وفاتن جبر وأية أحمد عبد الله وإسراء جاد وجهاد وليد وحسناء محمد، تحت قيادة أمل شتا المدير الفني.