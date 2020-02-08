رياضة | لولادتها في إنجلترا.. هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية البريطانية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لولادتها في إنجلترا.. هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية البريطانية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رزق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صباح اليوم بمولودته الثانية وأسماها "كيان" في أحد مستشفيات المملكة المتحدة وينتظر أن تحصل على الجنسية البريطانية لولادتها في إنجلترا.

وتسمح بريطانيا بالجنسية المزدوجة منذ يناير 1983 حيث يحصل الطفل المولود في المملكة المتحدة وأحد الوالدين على الأقل من مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين بشكل دائم في المملكة المتحدة على الجنسية البريطانية.

وحصل محمد صلاح على إقامة دائمة في المملكة المتحدة طوال العمر مما يشير إلى إمكانية حصول كيان على الجنسية البريطانية بالولادة.

ما معنى اسم كيان Kayan

كيان: اسم علم مؤنث عربي الأصل

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اسم كيان بالإنجليزية ما يلي: Kayaan. Kayan. Kaiaan. Cayaan. Cayian. Kaaian. Caiaan.

معناه: الفطرة والطبيعة والذات والوجود

صفات الاسم: ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟحديث والأﺻﻞ الطيب ولا تحب التبرير فيشعر ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑنوع ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐموﺽ