رياضة | وكيل أعمال نجم ريال مدريد عن بيريز: مفاوض صعب ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال نجم ريال مدريد عن بيريز: مفاوض صعب ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال نجم ريال مدريد، جاريث بيل، مفاجأة جديدة بشأن موكله ومستقبله مع الميرنجي.

وقال جوناثان بارنيت في تصريحات له اليوم : "كيف هي علاقتي مع فلورنتينو ؟ إذا أعطى كلمة ، فسيتم العمل بها ، هو مُفاوض صعب وأنا أحترمه ، عندما يدخل لأي مكان يكون له حضور كبير ومن هذا الحضور الكبير تعرف أن الرئيس قد دخل إلى المكان، بالنسبة لي لقد كان دائمًا نبيل وطيب" .

Advertisements

وأضاف : "جاريث بيل يحب ريال مدريد ، بغض النظر عما يقال عنه . الكثير من الحماقة تُكتب عن غاريث وكأنه لا يتحدث الإسبانية لكنه يتحدث الإسبانية . بالنسبة لأولئك الذين يقولون ذلك فإنهم لا يعرفونه ، هم أغبياء بشكل متكامل لأنهم يتحدثون عن شخص لا يعرفونه ".

وتابع : "بالطبع غاريث يتحدث الاسبانية . في الأسبوع الماضي ، قابلت ساؤول في مكتبي ، الذي أمثله أيضًا . هو وبيل جلسوا لمدة 10 أو 15 دقيقة يتحدثون باللغة الإسبانية دون أي مشكلة . لا تحتاج لإثبات أنك تتحدث الإسبانية جيدًا" .

واختتم : جاريث بيل ربما هو واحد من أجمل الناس الذين قابلتهم على الإطلاق ، إنه رائع . إنه رجل عائلي عظيم ، لديه امرأة وثلاثة أطفال . هو رجل هادئ يحب لعب كرة القدم ويحب الحياة . الطريقة التي يتحدث بها الناس عنه مثيرة للاشمئزاز ، يؤلمني ذلك كشخص" .