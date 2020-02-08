رياضة | الأهلي: لا نركز إلا في طلائع الجيش

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية المباراة المقبلة للفريق الأحمر أمام طلائع الجيش بعد غد.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ على أن الفريق الأحمر يحترم طلائع الجيش خاصة وأنه يملك جهاز فني محترم ومجموعة مميزة من اللاعبين.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي سيخوض المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفني في الوقت الحالي يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الإنشغال بأي أمور أخرى.

وأتم مدير الكرة حديثه أن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة لأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تضع الفريق في مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.