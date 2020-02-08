رياضة | برشلونة يستغني عن نجمه بأقل سعر

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يرغب نادي برشلونة الإسباني في عرض فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني للبيع مقابل 80 أو 90 مليون يورو.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يدرك أنه لن يستطيع بيع البرازيلي بمبلغ يصل لـ120 مليون يورو لذلك بدأ في التفكير في تخفيض سعره ليتراوح سعره مابين 80 و90 مليون يورو.

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يذكر أن البرازيلي انتقل لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2017-18، في صفقة انتقال اقتربت من 120 مليون يورو.