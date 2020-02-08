رياضة | زيدان لا يستطيع إيقاف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان لا يستطيع إيقاف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا الويلزي جاريث نجم ريال مدريد من عقوبات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عقب استفزازه لجماهير فريقه بعد مغادرته ملعب سانتياجو برنابيو قبل نهاية مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا غير مهتمًا بالنتيجة والأحداث.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن جاريث بيل غادر الملعب في الدقيقة 82 وفريقه مهزومًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسجل الريال هدفين في الدقائق الأخيرة.

Advertisements

وتنص لائحة النادي الملكي على إمكانية مغادرة اللاعبين الملعب قبل النهاية بعشر دقائق، لذلك لن يكون بمقدور زين الدين زيدان مدرب الفريق معاقبة جاريث بيل على فعلته.

وانتقدت جماهير البرنابيو أداء ريال مدريد أمام سوسيداد في الكأس، خاصة بعد تلقي أربعة أهداف والخروج من ربع نهائي البطولة.