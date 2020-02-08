رياضة | سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني عدم الرحيل عن البلوجرانا رغم ما يثار عن رغبته في اللعب بمسابقة الدوري الإنجليزي على خلفية خلافه الأخير مع إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن ميسي ينوي الاستمرار مع برشلونة على الرغم من الخلاف الذي دخل فيه مع أبيدال مؤخراً.

وأضافت: "البرغوث لا يرغب في مغادرة البرسا في الصيف المقبل، ومازال مصمماً على استكمال عقده مع النادي على أقل تقدير".

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وواصلت سكاي أن النجم الأرجنتيني منفتح على فكرة تمديد عقده مع البرسا، ولكنه ليس في عجلة من أمره، ويفضل القيام بذلك على أساس سنوي، ولكن النادي الكاتالوني يريد تمديد التعاقد لعدة سنوات، ويأمل الدخول في مفاوضات مع والد ووكيل أعمال ليو، خلال الشهور المقبلة.

وشددت الشبكة البريطانية، على أن ليو شعر أنه كقائد للفريق يجب أن يتحدث دفاعاً عن نفسه وزملائه، ويريد التأكيد على أنه لا يريد إشعال النيران في النادي، كما أنه يشعر بانتقادات من الموظفين الداخليين.