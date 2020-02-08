رياضة | نجم ليفربول يقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت أن نجم ليفربول اتخذ قرارا بالرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لـ"Evening Standard" فإنه من المقرر أن يغادر آدم لالانا ناديه ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليستر سيتى وأرسنال ووست هام وتوتنهام تضع آدم لالانا هدفا لها في الصيف.

ولعب آدم لالانا مع ليفربول لمدة 6 سنوات، نجح خلالها في التتويج بدوري أبطال أوروبا ، والسوبر الأوروبي، وسيكون خير ختام له مع الريدز التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.