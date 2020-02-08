رياضة | اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بفريق ليفربول الإنجليزي لعدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 من شهر فبراير الجاري في الدوري المصري.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "تأجيل أي مباراة في الدوري المصري مرفوض لكن هناك تأجيلات تعود إلى قرارات الأمن وليس قرار مجلس الجبلاية وحاليًا لا يوجد أي سبب لتأجيل مباراة القمة".

Advertisements

وأضاف فضل: "ندعم الأهلي والزمالك في إفريقيا وليس هناك أي مبرر لتأجيل القمة بدعوى مشاركتهما في البطولة فعندما خسر ليفربول من برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا لم يطلب تأجيل مبارياته في الدوري الإنجليزي.. كرة القدم صناعة ويجب أن تكون القمة في موعدها".

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير ثم مباراة القمة مع الأهلي على السوبر المصري يوم 20 وبعدها لقاء القمة بين القطبين في الدوري يوم 24.