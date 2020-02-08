اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وأسوان بث مباشر GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاتحاد السكندري مباشر NOW

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يدخل الفريق السكندري اللقاء تحت القيادة الفنية للكابتن طلعت يوسف على أمل تعويض نزيف النقاط في الجولتين السابقتين، حيث تعادل سلبيًا أمام الإنتاج الحربي الاثنين الماضي وتعادل إيجابيًا مع سموحة بهدف لكل فريق.

كما يسعى سيد البلد لإنجاز المهمة للحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري والاقتراب لمركز مؤهل للكونفيدرالية الإفريقية الموسم القادم، ويحتل الفريق السكندري المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث الزمالك.

مباراة الاتحادالسكندريوأسوان اليوم

على الجانب الأخر يرغب تماسيح النيل في خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط وضمان البقاء بدوري الأضواء، مُستغلاً الانتفاضة الإيجابية في الجولتين السابقتين، حيث حققت الكتيبة الأسوانية الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف للدراويش زفي الجولة التي تسبقها انتصر على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط وتعادل في ست مباريات فيما خسر سبعة لقاءات.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وأسوان

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:30 مساءاً بتوقيت العراق .

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2:30 مساءاً بتوقيت السودان .

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:30 مساءاً بتوقيت تونس .

1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:30 مساءاً بتوقيت قطر.

0:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.