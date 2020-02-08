اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري واسوان بث مباشر Ittehad كورة لايف On SPORTS المفتوحة اسوان live

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مباراة الاتحادالسكندريوأسوان اليوم

على الجانب الأخر يرغب تماسيح النيل في خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط وضمان البقاء بدوري الأضواء، مُستغلاً الانتفاضة الإيجابية في الجولتين السابقتين، حيث حققت الكتيبة الأسوانية الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف للدراويش زفي الجولة التي تسبقها انتصر على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط وتعادل في ست مباريات فيما خسر سبعة لقاءات.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وأسوان

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:30 مساءاً بتوقيت العراق .

2:30 مساءاً بتوقيت السودان .

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:30 مساءاً بتوقيت تونس .

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1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:30 مساءاً بتوقيت قطر.

0:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

بطاقة المباراة

البطولة: الدوري المصري

الجولة: الأسبوع الـ 17

القنوات الناقلة: أون سبورت

الملعب: ستاد الإسكندرية

المعلق: لم يحدد بعد