اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة اسوان والاتحاد السكندري بث مباشر Aswan LIVE رابط ماتش الاتحاد السكندري بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وأسوان بث مباشر بتاريخ 08-02-2020 الدوري المصري، حيث يحل فريق أسوان ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الجمعة على أرضية ستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري العام، وذلك في تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت السعودية والثانية ونصف بتوقيت القاهرة، ويُذاع اللقاء على قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

مباراة الاتحاد السكندري وأسوان اليوم

يدخل الفريق السكندري اللقاء تحت القيادة الفنية للكابتن طلعت يوسف على أمل تعويض نزيف النقاط في الجولتين السابقتين، حيث تعادل سلبيًا أمام الإنتاج الحربي الاثنين الماضي وتعادل إيجابيًا مع سموحة بهدف لكل فريق.

كما يسعى سيد البلد لإنجاز المهمة للحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري والاقتراب لمركز مؤهل للكونفيدرالية الإفريقية الموسم القادم، ويحتل الفريق السكندري المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث الزمالك.