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برشلونة يخفّض سعر كوتينيو نحو 30 مليون يورو

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السبت 8 فبراير 2020

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي ​برشلونة​ الإسباني قررت تخفيص سعر بيع عقد البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ من أجل الحصول على عروض افضل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت إدارة نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني رفضت خيار الشراء النهائي للاعب الذي يدافع عن ألوانه حالياً على سبيل الإعارة بسبب السعر المطلوب والذي وصل إلى 120 مليون يورو.

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وأخطر رئيس برشلونة ​جوسيب بارتوميو​، وكلاء البرازيلي أن الإدارة ستفرط في خدماته في الصيف، مقابل نحو 90 مليون يورو.

 

ويراقب مسؤولو وضع كوتينيو بإهتمام كبير، تمهيداً لتقديم عرض رسمي من أجله بطلب من المدرب فرانك لامبارد.

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