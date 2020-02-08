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خبر سعيد يُغيب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول

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السبت 8 فبراير 2020

يغيب المصري ​محمد صلاح​ نجم ​ليفربول الانكليزي​ عن استعدادات فريقه للقاء ​نوريتش سيتي​ الأسبوع المقبل في الدوري وذلك بعد أن رزق بمولودته الثانية بعد ابنته الكبرى "مكة" التي رزق بها في عام 2014.

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و تلقى النجم المصري الخبر السعيد اليوم السبت حيث فضل البقاء إلى جانب زوجته التي ولدت في إحدى مستشفيات انكلترا.

وترك مو لـ"مكة" قرار تسمية المولودة الجديدة وقالت المصادر إنها اختارت اسم "روز”.

يذكر أن ليفربول الذي يحتل صدارة الدوري بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن ​مانشستر سيتي​ الوصيف سيلعب يوم السبت القادم 15 من الشهر الحالي ضد نوريتش سيتي في الجولة الـ26 من المسابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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