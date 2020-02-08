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شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول لخطف نجم وولفرهامبتون والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
إقتحم نادي ريال مدريد سباق المنافسة على الظفر بخدمات نجم نادي وولفرهامبتون الإنكليزي، أداما تراوري.
ويقدم تراوري عروض مميزة هذا الموسم مع فريقه في الدوري الإنكليزي، حيث أحرز 5 أهداف وصنع 10 في 36 مباراة.
وسيدخل النادي الملكي في منافسة مع غريمه برشلونة الذي يريد إستعادة اللاعبه الذي غادره بالعام 2015 إلى إنكلترا.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد مهتم بضم تراوري المطلوب أيضًا في مانشستر سيتي وليفربول، ويتوقع أن تكون المنافسة قوية لضم اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2023 مع وولفرهامبتون.
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