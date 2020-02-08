منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول لخطف نجم وولفرهامبتون

السبت 8 فبراير 2020

إقتحم نادي ​ريال مدريد​ سباق المنافسة على الظفر بخدمات نجم نادي ​وولفرهامبتون​ الإنكليزي، ​أداما تراوري​.



ويقدم تراوري عروض مميزة هذا الموسم مع فريقه في الدوري الإنكليزي، حيث أحرز 5 أهداف وصنع 10 في 36 مباراة.

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وسيدخل النادي الملكي في منافسة مع غريمه ​برشلونة​ الذي يريد إستعادة اللاعبه الذي غادره بالعام 2015 إلى إنكلترا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد مهتم بضم تراوري المطلوب أيضًا في مانشستر سيتي و​ليفربول​، ويتوقع أن تكون المنافسة قوية لضم اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2023 مع وولفرهامبتون.