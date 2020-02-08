اخبار الرياضه

منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول لخطف نجم وولفرهامبتون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين وبرشلونة وليفربول لخطف نجم وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020

إقتحم نادي ​ريال مدريد​ سباق المنافسة على الظفر بخدمات نجم نادي ​وولفرهامبتون​ الإنكليزي، ​أداما تراوري​.

ويقدم تراوري عروض مميزة هذا الموسم مع فريقه في الدوري الإنكليزي، حيث أحرز 5 أهداف وصنع 10 في 36 مباراة.

Advertisements

وسيدخل النادي الملكي في منافسة مع غريمه ​​ الذي يريد إستعادة اللاعبه الذي غادره بالعام 2015 إلى إنكلترا.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد مهتم بضم تراوري المطلوب أيضًا في مانشستر سيتي و​​، ويتوقع أن تكون المنافسة قوية لضم اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2023 مع وولفرهامبتون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول لخطف نجم وولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا