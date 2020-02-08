مواعيد مباريات اليوم السبت 8 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

السبت 8 فبراير 2020

تقام اليوم السبت 8-2-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة إيفرتون أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يلتقي الاتحاد السكندري أمام أسوان في الدوري المصري.

ويستضيف إيفرتون نظيره كريستال بالاس، في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري الإتحاد السكندرى Vs أسوان، الساعة 2:30 على قناة أون سبورت وتايم سبورت.

نادى مصر Vs سموحة، الساعة 5:00 على قناة أون سبورت وتايم سبورت.

مصر المقاصة Vs الإنتاج الحربي، الساعة 7:30 على قناة أون سبورت وتايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي إيفرتون Vs كريستال بالاس، الساعة 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2.

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برايتون Vs واتفورد، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي Vs ليجانيس، الساعة 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

خيتافي Vs فالنسيا، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

بلد الوليد Vs فياريال، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3.

أتلتيكو مدريد Vs غرناطة، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا Vs أتلانتا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4.

تورينو Vs سامبدوريا، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4.

هيلاس فيرونا Vs يوفنتوس، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4.