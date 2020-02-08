الامارات | جوجاك يصدم "الوحداوية": جمهور العين الأفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجاك يصدم "الوحداوية": جمهور العين الأفضل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين الجديد، المجري جوجاك في أول تصريح له بعد انتقاله لصفوف "الزعيم" اليوم إن جمهور فريق العين هو الأفضل فيدوري الخليج العربي لكرة القدم.
وقال جوجاك الذي ارتدى قميص الوحدة سابقاً في مقطع فيديو عبر حساب النادي في "سناب شات" اليوم: "أنا سعيد باللعب بجوار أفضلجمهور في الامارات والمرجح أن يكون كذلك في القارة الآسيوية".
وخلال مشواره مع "العنابي" كان اللاعب المجري يحظى بدعم كبير من قبل جماهير فريقه خاصة بسبب أدواره في الملعب بتسجيله للأهدافوصناعتها وإيقاف هجمات المنافسين.
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