شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يضع حجر أساس للمشروع التنموى لتطوير مركز شباب سراي القبة .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوضع حجر أساس لمشروع تنموى لتطوير مركز شباب سراي القبه، بحضور أشرف زكريا نائبا عن محافظ القاهرة، اشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

أبدى أشرف صبحي، سعادته بتواجده في افتتاح أعمال تطوير مركز الشباب، مؤكدا أنه ياتي في إطار خطة الوزارة للعمل علي النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، بالإضافة الي توفير الاهتمام والرعاية للشباب والنشء الامر الذي تعيره الدولة اهتماما بالغا .

ووجه وزير الرياضة ، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لموافقته على اصدار قانون الهيئات الشبابية الذى يتيح الاستثمار فى المنشات الشبابية وتوفير كافة الانشطة المختلفة لشباب مصر ، مضيفاً، إن مركز شباب القبة من مراكز الشباب الهامة التي تخدم المجتمع وقطاع عريض من المرتادين علي المركز، حيث يخدم المركز 14 ألف عضو من اهل المنطقة ورواد المركز، لذا يجب علي الوزارة الاهتمام بتطوير المركز من الناحية الطبية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

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أوضح صبحي، أن أعمال التطوير تشمل وحدات طبية، إنشاء صالة اسكواش، إنشاء ملعب تنس أرضي، تطوير ملعب كرة قدم خماسي، وتطوير حمام السباحة، جراج تحت الارض، بالإضافة إلي إنشاء مول تجاري بمحلات للإيجار والتي ستعود بالنفع علي مركز الشباب في زيادة موارده واعتماد المركز علي الموارد الذاتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرا الى ان المشروع التنموى سيقوم بتوفير 40 مليون جنيه سنويا بمركز شباب سرايا القبة.

ورافق الوزير اثناء وضع حجر الاساس كل من محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، مني عثمان وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهاني محمد طه رئيس مجلس إدارة مركز شباب سراي القبة.