شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل جلسات فايلر الخاصة مع على معلول في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عقد جلسات متواصلة مع بعض لاعبي الفريق من أجل مناقشتهم في عدة أمور فنية خاصة بأداؤهم ومستواهم ويُعد الظهير الدولي التونسي على معلول نجم الفريق أحد أهم هؤلاء اللاعبين الذين تراجع مستواهم خلال الفترة الماضية لذا يتحدث معه المدرب السويسري من وقت لأخر.

وكان على معلول أحد نجوم الأهلي خلال الفترة الماضية لكن في المباريات الأخيرة تراجع مستواه ولم يظهر بمستوي مميز كما كان فى المواسم الماضية ، كما أنه لم يُشارك في مباراة الهلال السوداني يوم السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل أن يعود للمشاركة في لقاء بيراميدز أول أمس ، الخميس،بالدوري والذى أنتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

فايلر يتطلع لإعاده معلول لمستواه السابق من خلال الجلسات المُتتالية معه خاصة وأن المدرب السويسري يعلم جيداً أن على معلول من أهم نقاط القوة في الفريق ولابد من يستعيد مستواه السابق حتى ينعكس ذلك على الفريق ككل.

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يشار إلى أن على معلول شعر بحالة من الغضب لعدم مشاركته في لقاء الهلال السوداني الذى أنتهى بالتعادل بهدف لمثله بالسودان وتأهل معه الأحمر لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا خاصة وأنه يتوقع المشاركة أساسياً نظراً لأهمية المشاركة لكن فايلر تحدث معه عقب المباراة وأكد أن عدم مشاركته كانت لوجهة نظر فنية تخص الجهاز الفني وهي مسألة لا تُقلل من قدراته الفنية ولا من دوره مع الفريق وهو ما تفهمه اللاعب التونسي خاصة بعدما شارك في المباراة التالية أمام بيراميدز التى شهدت فوز الأحمر 2 / 1.

ويواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ، الأثنين، في الدوري الممتاز للجولة الـ17 للدوري.