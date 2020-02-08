تعرف على تفاصيل جلسات فايلر الخاصة مع على معلول في الأهلي

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جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عقد جلسات متواصلة مع بعض لاعبي الفريق من أجل مناقشتهم في عدة أمور فنية خاصة بأداؤهم ومستواهم ويُعد الظهير الدولي التونسي على معلول نجم الفريق أحد أهم هؤلاء اللاعبين الذين تراجع مستواهم خلال الفترة الماضية لذا يتحدث معه المدرب السويسري من وقت لأخر.
فايلر يتطلع لإعاده معلول لمستواه السابق من خلال الجلسات المُتتالية معه خاصة وأن المدرب السويسري يعلم جيداً أن على معلول من أهم نقاط القوة في الفريق ولابد من يستعيد مستواه السابق حتى ينعكس ذلك على الفريق ككل.
يشار إلى أن على معلول شعر بحالة من الغضب لعدم مشاركته في لقاء الهلال السوداني الذى أنتهى بالتعادل بهدف لمثله بالسودان وتأهل معه الأحمر لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا خاصة وأنه يتوقع المشاركة أساسياً نظراً لأهمية المشاركة لكن فايلر تحدث معه عقب المباراة وأكد أن عدم مشاركته كانت لوجهة نظر فنية تخص الجهاز الفني وهي مسألة لا تُقلل من قدراته الفنية ولا من دوره مع الفريق وهو ما تفهمه اللاعب التونسي خاصة بعدما شارك في المباراة التالية أمام بيراميدز التى شهدت فوز الأحمر 2 / 1.
ويواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ، الأثنين، في الدوري الممتاز للجولة الـ17 للدوري.
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